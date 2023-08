Angélica retorna á Rede Globo com programa para celebrar seu aniversário de 50 anos

O público vai ter acesso a momentos marcantes e também inéditos na carreira da apresentadora como novo projeto no GNT e no Globoplay.

Amores da minha vidinha, vocês não sabem o grande babado que acabou de cair na minha mesa. Angelica irá retornar para a Rede Globo. Sim, meus lindos, vocês leram certíssimo. Depois de encerrar seu contrato fixo com a emissora após 24 anos de casa, a apresentadora retorna para um projeto muito especial que vai celebrar seus 50 anos. A produção intitulada “Angélica: 50 e Tanto” será exibida no Globoplay, no GNT e também vai ganhar uma versão compacta no “Fantástico”. A atração tem estreia prevista para novembro – já que a loira faz aniversário no dia 30 desse mês.

O programa que foi apresentado em formato de serie, terá cinco episódios, cada um com um tema diferente ligado a uma década da história da Angélica. Segundo o comunicado em seu Instagram, “serão compartilhados momentos marcantes” da trajetória da apresentadora “que nunca vieram a público.” “Todo aniversário provoca um resgate de lembranças, e em 50 anos, muitas histórias inéditas ainda podem ser compartilhadas, mesmo que os passos dessa jornada tenham sido acompanhados pelos holofotes da fama”, disse ela em seu post.

Em “Angélica: 50 e Tanto”, a comunicadora vai receber, em sua casa, mulheres como Sandy, Preta Gil, Xuxa, Eliana, Anitta e Maisa, entre outros nomes, para aquele bate-papo. “Temos um presente para comemorar. Um programa novo, com convidadas muito especiais que eu vou receber na minha casa para trocas confidências, afetos e emoções’’, disse a apresentadora, em vídeo no Instagram.