Angélica afirma que não gosta de ter se tornado “Angélica Huck”

A apresentadora abrirá as portas de sua casa, no Rio de Janeiro, para, de forma bem intimista, entrevistar diversos convidados.

Ai que tudo! Após ficar um bom tempo sem ter nenhum contrato com o Grupo Globo, a apresentadora Angélica abrirá as portas de sua incrível mansão para gravar o seu novo programa, o “Angélica: 50 e Tanto”, que será exibido na GNT e na GloboPlay.

Na nova atração, a apresentadora receberá diversos convidados nas salas de sua casa, que fica no bairro Joá, no Rio de Janeiro, para que, com um clima bem intimista, role entrevistas em torno de toda a sua trajetória até aqui.

Inicialmente composto por 5 episódios, onde cada um abordará uma década diferente da vida da loira, o programa já possui gravações de grandes nomes, como: Giovanna Ewbank, Carolina Dieckmann, Paolla Oliveira, Anitta e Marina Ruy Barbosa.

Porém, o que mais chamou a minha atenção e a das minhas amigas aqui no Leblon, foi o fato de que em um dos episódios, a apresentadora reclamou de ter se tornado “Angélica Huck”, após se casar com o também apresentador e atual comandante do programa Domingão, Luciano Huck, em 2004.