Angela Ro Ro desmente ex-produtor nas redes sociais após ele dizer que ela está debilitada e recusando tratamento

Gente, estou aqui me maquiando para ir ao aniversário de uma amiga num barzinho super descolado lá na Arnaldo Quintela, em Botafogo. Quando recebo um áudio da minha amiga de Santa Teresa comentando sobre a Angela Ro Ro.

Acontece que a cantora aparece em suas redes sociais desmentindo a versão contada pelo seu ex-produtor Paulinho Lima de que estaria debilitada e se automedicando após ter sido diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Então, Angela publicou um comunicado em seu perfil do Instagram com novas informações e afirmou que está sendo acompanhada por uma equipe médica de sua total confiança.

“A respeito de informações falsas e sem cabimento, venho afirmar que estou sendo bem atendida por médicos da minha total confiança e estou aguardando em breve fazer mais mamografia e ultrassonografia de útero, ovário e endométrio para descartar que tenha algo grave e fatal”, disse ela em nota.

A artista também comentou sobre a expectativa para deixar o hospital. “Em breve também farei novos exames de sangue! Já tive quatro transfusões venais de soro com eletróides e estou me alimentando bem! Na espera de alta com sucesso!”

Recentemente, o ex-produtor da cantora, Paulinho Lima relatou em suas redes sociais sobre o resultado de sua busca por notícias dela. “Depois de alguns telefonemas e investigações tenho essa conclusão. Está no seu apartamento, em Copacabana, onde sempre viveu desde criança, completamente debilitada, sem querer receber ninguém, se auto medicando, insistindo em não receber médicos, a não ser os que possa fazer consultas por telefone”, iniciou, citando no começo o verso de um hit da cantora.

Além disso, ele revelou que Angela não teria proximidade com a família. “Quem conseguiu entrar em sua casa, usando as mais diversas estratégias a encontraram debilitada, sem condições de ir sozinha ao banheiro. Angela, pelo que sei, não tem parentes próximos com quem conviva. Os amigos que fez pela vida tem receio de contrariá-la . O que fazer?”, lamentou.

Nesta terça-feira (27), a cantora relatou que está com uma infecção no sangue e com suspeita de câncer. Em um vídeo de tom urgente, ela pediu ajuda financeira aos seguidores, porque seu atual estado de saúde a impede de trabalhar.

“Estou fazendo esse vídeo com dificuldade física. Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de sangue. Não iria brincar com assunto mais sério. Eu amo a minha vida. Eu amo a vida de todos”, disse, ofegante, indicando o número de seu Pix, o mesmo de seu CPF, na legenda da postagem.

“Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês!! Qualquer valor será bem vindo!!”, afirmou a artista.

Nos últimos anos, Angela tem enfrentado dificuldade financeiras, principalmente no período da pandemia. Agumas vezes, os fãs chegaram a se mobilizaram nas redes sociais para ajudar a artista, com doações.

Dona de uma voz inconfundível, Angela Ro Ro tem discos que se tornaram clássicos da MPB, como “Escândalo”, de 1981. Também ficou conhecida por participar, em 1972, do disco “Transa”, de Caetano Veloso. Em seu piano, a artista tem como marca a união da música brasileira com a influência do blues.