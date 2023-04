Ângela Bismarchi revela morte do filho após um ano do acontecimento: “Guardei”

Atriz disse que preferiu lidar com a dor de forma interna do que falar publicamente sobre a morte do seu filho único

Por essa eu acho que ninguém esperava, viu? Mas desde já quero enviar uma onda de sentimentos bons para minha querida Ângela Bismarchi. A atriz usou as redes sociais para dizer que perdeu seu filho único, Igor Filgueiras, há um ano. Ângela ainda conta que ele tinha 30 anos e faleceu ao inalar fumaça em um incêndio, no Rio de Janeiro. A atriz ainda contou detalhes à revista Quem, dizendo que o filho estava hospedado em um hotel em Jacarepaguá quando tudo aconteceu. A escolha por não divulgar a notícia partiu dela, como uma forma de lidar melhor com a dor. “Fiquei muito abalada com a perda do meu filho, mas agora estou lidando melhor. […] Pouquíssimas pessoas sabem, só a família e amigos mais próximos. Não quis usar isso para fazer mídia e sensacionalismo. Era o momento do meu sofrimento, então, guardei para mim”, disse.