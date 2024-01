Andressa Urach revela que vai realizar mais um de seus fetiches: “O mais chocante que já fiz”

na entrevista, a influenciadora também afirma que gosta de escandalizar com os seus conteúdos +18.

Amores, em entrevista a maravilhosíssima jornalista Fábia Oliveira, a influenciadora de conteúdos +18 e Miss Bumbum Andressa Urach revelou que está prestes a realizar mais um de seus fetiches, sendo esse um dos mais chocantes.

De acordo com Urach, que afirmou que gosta de escandalizar com seus conteúdos, em breve ela gravará vídeos íntimos transando com três homens.

“Eu gosto sim de escandalizar, mas nesse caso eu tinha fetiche mesmo. Vou gravar com dois homens e depois com três homens. Vou realizar meus fetiches. Acho que vai ser o mais chocante que já fiz”, revelou Andressa Urach.