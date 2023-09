Andressa Urach passa por cirurgia de emergência

A influenciadora +18 está internada em uma unidade médica desde ontem e teve a sua hospitalização divulgada pelo seu filho.

Meus amores, desde a última sexta-feira (15) a influenciadora e garota de programa Andressa Urach está internada em uma unidade de saúde de Porto Alegre, para que, neste sábado, ela passasse por uma cirurgia de emergência.

Através dos seus stories, o filho de Andressa, o DJ Arthur Urach, contou que a mãe estava no hospital, mas não revelou o motivo, porém, a minha querida colunista Fábia Oliveira não está nesse mundo de para brincadeira e descobriu que a influenciadora teve que ser operada com urgência para retirar pedras do seu rim.