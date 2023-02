Andressa Urach nega que ex-marido tenha ganhado a guarda do filho: “Nem foi julgado ainda”

A modelo rebateu os comentários do seu ex-marido, Thiago Lopes, que dizia que tinha ganhado o processo da guarda do filho, Leon

Andressa Urach está com o nome nos holofotes essa semana após dizer que entrou para o OnlyFans se quer se tornar milionária dentro da plataforma. A modelo ainda rebateu os comentários do ex-marido e disse que ele não ganhou a guarda do filho, Leon.

“Estou passando por uma fase muito difícil. É mentira do outro lá que ele ganhou a guarda porque a gente nem foi julgado ainda. Estou com medida protetiva contra ele. O que ele está comemorando é que pedi medida protetiva para o Leon também, já que ele põe em risco a minha vida, fora as ofensas que ele me faz e tenho registradas”, disse.

Tudo aconteceu após o ex-marido, Thiago, dizer que tinha ganhado o processo da guarda do filho. “Fui na polícia dar parte dele. Agora, vamos aguardar o que o juiz fala. Ele não está deixando eu ver o Leon e alega que tem medida protetiva, que não pode chegar perto de mim. Existe muita má vontade dele que eu veja o Leon”, ressaltou.