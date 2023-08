Andressa Urach lista novos fetiches que serão realizados no Privacy

A eterna Miss Bumbujm e produtora de conteúdo adulto listou o seus desejos sexuais que serão realizados em breve

Olha ela! Depois de dar o que falar com o seu vídeo nas plataformas de conteúdo adulto com um anão, Andressa Urach dá o que falar com a sua lista de fetiches que ainda tem para realizar no Privacy. A musa listou todos os seus três desejos que serão realizados em breve.

Negão bonito: “Queria gravar com um negão gato, estou à procura, me ajudem a achar. Mas tem que ser gato, hein?”. Cadeirante: “Eu já fiquei, eu ainda não gravei, mas está na minha lista”. Transexual.

Urach ainda citou alguns nomes de mulheres que ela gravaria vídeos para suas redes: A Dra. Deolane Bezerra, Denise Rocha, Geisy Arruda, Sabrina Boing Boing e MC Pipokinha.