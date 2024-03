Andressa Urach irá apresentar o Miss Bumbum 2024

A criadora de conteúdo adulto anunciou a novidade através das suas redes sociais.

Olha elaaaa! Para quem achou que ela estava aposentada desse universo de concursos, a influenciadora, criadora de conteúdo adulto e ex-Miss Bumbum, Andressa Urach, utilizou as suas redes sociais para revelar que ela será a apresentadora do Miss Bumbum 2024.

“Vocês acharam que eu não ia rebolar a minha bunda hoje? Pois é, eu vou e muito. Estou de volta ao Miss Bumbum Brasil. Estou à frente do concurso. Este ano, vou ser apresentadora, vamos estar juntos escolhendo a Miss Bumbum 2024”, revelou a influenciadora +18.

Logo em seguida, Urach incentivou as mulheres do nosso país, que sonham em ficar famosas, a se inscreverem no concurso, que foi a grande porta para todo o sucesso que atualmente a influenciadora faz nas redes sociais.

“Você quer ficar famosa? Então, essa é a sua oportunidade. As vagas estão abertas. Você já pode fazer a inscrição”, finalizou a ex-Miss Bumbum.