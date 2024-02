Andressa Urach grava conteúdo +18 com ex-affair de Neymar

A influenciadora de conteúdo adulto fez questão de usar metáforas do futebol para anunciar a sua nova parceria.

Gentee, nesta quarta-feira (21) a influenciadora Andressa Urach utilizou as suas redes sociais para revelar sua nova parceria nas plataformas adultas, a também influenciadora Fernanda Campos, que ficou extremamente conhecida após vazar que possuía um affair com ninguém menos que o jogador de futebol Neymar.

Através de um post no instagram, Urach revelou sua parceria com Fernanda, fazendo uma leve brincadeirinha na legenda, usando metáforas de futebol.

“Agora a seleção Portuguesa entendeu melhor os motivos do atacante da seleção Brasileira. Vem ver de perto Portugal x Brasil. As estrelas das seleções juntinhas. Amei @feercamppos disponível no laranjinha”, anunciou Urach.