Andressa Urach faz tatuagem próxima ao ânus e revela detalhes no Privacy

A criadora de conteúdo ainda contou que fez uma tatuagem com o seu filho, os números 13 e 18

Andressa Urach tem dado o que falar nas redes sociais e não deixou de mostrar que fez uma sessão de tatuagens com o seu filho. Além da tatuagem com o gravador dos seus conteúdos para as plataformas de conteúdo adulto, ela fez uma no ânus e contou detalhes no Privacy.

“Minhan amiga Sabrina Boing Boing fez 3 tatuagens em mim, simbolizando tudo que eu amo. Uma em especial no meu c*! Gostaram?”, escreveu ela.

Sobre a tatuagem com seu filho ela ainda disse: “Com Louco não se discute, só aceita! @rafinhaart acabou de fazer uma tatuagem na nuca do Arthur e outras duas tatuagens que nos representa. Eu sou 13 e Arthur é 18! Significado dos números 13 e 18: Doido, louco, maluco, corajoso, coragem de fazer o que muitos não tem”, explicou ela.

Andressa ainda completa: “Me arrependo de ter apagado minhas tatuagens quando estava na igreja”, desabafou ela.