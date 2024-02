Andressa Urach está namorando produtor de conteúdo: “Não tem cena de beijo”

Olha ela! Andressa Urach contou que está de namorado novo. Isso mesmo que vocês leram, a produtora de conteúdo adulto está namorando o também produtor de conteúdo Lucas Matheus. Ela ainda disse que o relacionamento dos dois é aberto e que ela é ciumenta diante cenas de beijo.

“Oficialmente namorando o Lucas Matheus. Nosso relacionamento é aberto, mas somente com a autorização um do outro para se relacionar com outras pessoas”, escreveu.

Ela ainda completou com uma observação: “Que fique claro, sou ciumenta, então nas gravações héteros não tem cena de beijo”, finalizou.