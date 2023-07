Andressa Urach entra para o Privacy e garante: “Quero causar muito”

A modelo prometeu que dará o seu melhor para criar conteúdos para a plataforma, que mexam com a imaginação de homens e mulheres.

Amores, no fim da tarde de ontem (19), a nossa eterna Miss-Bumbum Andressa Urach, utilizou as suas redes sociais para revelar o seu mais novo projeto profissional.

Através de um vídeo publicado em seu feed, a modelo revelou que agora faz parte do casting de produtores de conteúdo da plataforma Privacy, plataforma essa que é destinada a produção de conteúdos adultos.

Em entrevista a própria Privacy, a modelo revelou que gosta de ser desejada e que saber que as pessoas pagaram para vê-la faz com que ela queira dar o seu melhor na produção de seus conteúdos.

“Gosto de ser desejada, de ver essa procura por mim, saber que os meus assinantes estarão lá por mim, então darei o meu melhor nos conteúdos para a plataforma”, garantiu Urach.

Para ter acessos a esses conteúdos exclusivos que a modelo se diz ansiosa para disponibilizar para os seus fãs, a assinatura de seu perfil na plataforma tem opções de três a seis meses, com custo a partir de R$200,00.

“Eu estou muito feliz, quero causar muito, quero colocar muito conteúdo que vai chocar as pessoas, claro, tudo com moderação. Conteúdos exclusivos que irão mexer com a imaginação do público, tanto masculino quanto feminino”, completou.