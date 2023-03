Andressa Urach diz que seu ex-marido foi seu cliente: “Ele pagou para sair comigo”

Miss Bumbum rebateu, em entrevista ao programa ‘SuperPop’ as acusações que o seu ex-marido, Tiago Lopes, fez

Andressa Urach dá o que falar, senão por um lado, pelo outro, mas sempre soubemos que ela entrega muito no quesito kikiki. A Miss Bumbum rebateu as acusações do seu marido e disse que ele já foi seu cliente antes de ser marido e agora ex. Em entrevista ao ‘SuperPop’, ela ainda questiona o quanto ele fala mal das garotas de programa, dizendo que se ela for voltar vai ser por conta própria.

“Eu saí da igreja muito magoada com tudo que aconteceu e chutei o balde. Uma amiga nos apresentou e eu fiquei com ele, ele foi meu cliente e pagou para sair comigo. Quem é ele para falar isso, se ele me conheceu pagando por que ele está falando mal de uma garota de programa sendo que ela pode ser mãe e criar seu filho”, disse ela.

Andressa ainda diz que não precisa dele para falar se ela for voltar a fazer programa. “Se eu voltar eu mesmo vou postar, como eu postei da última vez. Quando eu estava grávida e ele me deixou, eu postei”, finaliza.