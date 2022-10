Andressa Urach dispara: “Bolsonaro vai vencer, eu acredito em milagres”

Cristã pede para que cristão se posicionem a favor de Bolsonaro e votem no segundo turno

Guerra espiritual? Oi? Andressa Urach usou as redes sociais para pedir que o “cenário do anticristo não se estabeleça”, dizendo aos cristão que eles precisam se posicionar a favor de Bolsonaro. Andressa ainda diz que acredita em milagres e que ela é um milagre, acreditando que Bolsonaro leve a vitória no segundo turno.

“Gente, é muito importante que você entenda a gravidade do que está acontecendo no nosso país, é uma luta do bem contra o mal e você cristão precisa se posicionar a favor do Bolsonaro. Bolsonaro vai vencer, eu acredito em milagres, eu sou um milagre”, disse ela.

A musa ainda diz para que os cristãos creiam na mudança. “Vamos juntos orar, jejuar e votar. Deus vai envergonhar os nossos inimigos, creia nisso”, finalizou.