Andressa Urach conta introduziram algo em sua bebida: “Eu acreditei que Jesus fosse voltar naquele exato momento”

Influenciadora contou que o sumiço diante do assunto do seu surto foi recomendado pelos médicos que cuidam do seu caso

Andressa Urach surgiu para falar sobre o caso que todos mais querem saber, o seu surto psicótico que levou a sua internação. A loira contou que não veio falar antes disso por recomendação médica e ainda contou que colocaram algo em sua bebida para ela se desconectar da realidade. Andressa ainda diz que acreditava que Jesus ia voltar naquele momento. “Eu não poderia postar sobre isso nas redes sociais, fui orientada pelos médicos e fiquei uma semana sem tocar no assunto, não por não querer, mas porque eu não poderia. No dia 30 meu excelentíssimo esposo chamou a polícia para mim e chegou o samu e eles me levaram para o hospital psiquiátrico”, iniciou. Ela ainda conta detalhes do diagnóstico do profissional da saúde. “Eu sou diagnosticada como bipolar e a orientação é que eu não venha falar sobre isso para não causar estresse e mais problemas, foi muito difícil para mim. Alguém colocou algo para eu beber e eu fiquei com uma desconexão”, contou. “Eu acreditei que Jesus fosse voltar naquele exato momento, naquele dia. Então, houve essa desconexão da realidade. Mas, eu acredito que não precisava de internação”, disse.