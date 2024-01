Andressa Urach cobre o corpo com tatuagens

Dentre os desenhos tatuados pela influenciadora estão um tigre, cartas de baralho, itens de cassino, uma aranha gigante, um relógio e a palavra “money”.

Genteee, quando eu vi as fotos eu jurei que as tatuagens eram fakes, porém, ao que tudo indica, não são não. Para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, recentemente a influenciadora e criadora de conteúdo +18 utilizou as suas redes sociais para compartilhar com os seus fãs o resultado de suas novas tatuagens.

Através de algumas fotos, Urach mostrou que tatuou um enorme tigre de olhos azuis que aparece rugindo e quebrando as correntes, na barriga, já nas pernas ela investiu em diversos desenhos, dentre eles cartas de baralho, itens de cassino, uma aranha gigante, um relógio e a palavra “money”, que em português significa dinheiro.

O que vocês acharam das novas tatuagens da influenciadora?