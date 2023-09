André Gonçalves volta a participar de reality show e é confirmado na Fazenda

O ator terminou o casamento com a atriz Danielle Winits no fim de agosto, semanas antes de ser confinado para o reality rural.

E temos o ator André Goncalves confirmadíssimo na nova edição do reality da Record, A Fazenda. Recentemente, o ator terminou sua união com a atriz Danielle Winits no final do mês de agosto e ele também encarou um processo judicial de mais de R$ 450 mil por não pagar pensão às duas filhas, de relacionamentos anteriores. A dívida de Gonçalves se acumula desde 2007.

Devido á ação de não pagamento de pensão, o artista cumpriu 60 dias de prisão domiciliar em 2022, com o uso de tornozeleira eletrônica –pelo processo da filha, Valentina Benini. Ele também fez um acordo com a primogênita, Manuela Seiblitz, e gravou um vídeo público de retratação. Além das meninas, André também é pai de Pedro Arthur, da união com Myrian Rios.

FICHA DO PARTICIPANTE:

ANDRÉ GONÇALVES

Idade: 47

Profissão: Ator / Diretor

Cidade onde nasceu: Rio de Janeiro

Cidade onde mora: Rio de Janeiro



COM 36 ANOS DE CARREIRA, ANDRÉ COMEÇOU NA PROFISSÃO DE ATOR NO GRUPO DE TEATRO TEATRO DO OPRIMIDO, DE AUGUSTO BOAL E CECÍLIA LOYOLA.

MIGROU PARA A TV BANDEIRANTES EM 1987, SOB A TUTELA DE WALTER LIMA JR. E ROBERTO BOMTEMPO.

TRABALHOU NAS PRINCIPAIS EMISSORAS DE TELEVISÃO DO BRASIL: BANDEIRANTES, GLOBO, MANCHETE, SBT E RECORD TV.

TEVE PASSAGENS PELO CINEMA E UMA LONGA CARREIRA NO TEATRO, ATUANDO EM MAIS DE 30 PRODUÇÕES E PRODUZINDO 6 ESPETÁCULOS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS.