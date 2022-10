Anderson Leonardo, do Molejo, é diagnosticado com câncer

O comunicado foi feito nas redes sociais do cantor, vocalista do Molejo

Uma era de muita música ora pela melhora do vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo. O cantor foi diagnosticado com câncer e fez um comunicado para todos os seus seguidores do Instagram. De acordo com as informações mais precisas ele já está em fase de tratamento.

“Aos amigos, fãs e contratantes informamos que nosso cantor Anderson Leonardo após uma bateria de exames foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer), o mesmo já está em tratamento e esclarece que todos os compromissos e agenda com o Grupo Molejo serão mantidos”, informou a nota.

Anderson não abandonou os compromissos e diz que toda a agenda do Molejo será mantida. Muita fé e oração para os momentos difíceis.