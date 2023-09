Anderson Leonardo, do Molejo, deixa o CTI e vai para o quarto

O cantor está internado desde o último domingo (10), por conta de uma embolia pulmonar

O perfil do Grupo Molejo atualizou as suas redes diante do quadro clínico do cantor Anderson Leonardo. O artista está internado desde o último domingo (10), por causa de uma embolia pulmonar e acabou de deixar o CTI indo para o quarto , onde receberá tratamento.

“A assessoria do Grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico de saúde do cantor ANDERSON LEONARDO, que nesta tarde de quarta-feira, 13 de setembro teve alta do CTI indo para o quarto, permanecendo internado sem previsão de alta. Reforçamos o pedido aos amigos, fãs e contratantes”, diz o comunicado.

Vale ressaltar que o quadro do cantor é estável: “A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo, que outrora foi diagnosticado com pneumonia, porém após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável.”