Anderson do Molejo revela deixar sua namorada fazer sexo anal nele

O cantor também revelou que ao longo de sua vida já teve relação com homens.

E aí gente, vocês também escutaram o barulho do tabu quebrando? Durante a sua participação no podcast “Bull Dog Show”, que é apresentado por Tuka Carvalho e Vivy Tenorio, o vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, destruiu a masculinidade excessiva existente sobre os homens, ao revelar que na cama rola de tudo com sua namorada. “Ela entra em tudo que é buraco… Eu também entro em tudo que é buraco.”

Cobrindo sua companheira de elogios, Anderson revelou detalhes sobre a vida sexual do casal, que aparenta ser bem saudável. “Estou hoje com uma mulher maravilhosa. A gente conversa sobre tudo, faz tudo. Não é um relacionamento aberto. Só sou aberto para ela. Eu falo: faz o que quiser aqui: entra em tudo que é buraco… Eu também entro em tudo que é buraco. A gente se realiza assim. Se quiser botequim, tem. Se quiser borboleta, tem. Se ela quiser ficar à vontade, pode ficar meia hora lá que eu não tô nem aí.”

O músico ainda revelou que já se envolveu com homens e fez questão de afirmar que todo homem gosta de sexo anal, porem muitos não assumem.

“Do mesmo direito que tem João, tem Maria. Ninguém pode dizer: dessa água não beberei. Um dia após o outro. Não pode botar um bicho de sete cabeças. Têm coisas que a gente vai aprendendo e começa a entender”, ressaltou o vocalista.