Anderson do Molejo é internado com fortes dores

De acordo com a equipe médica, a internação do cantor pode estar associada com o raro câncer que ele foi diagnosticado em 2022.

Amores, recentemente, o vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, publicou uma foto em seus stories onde ele aparece em uma cama de hospital, recebendo comida na boca com a ajuda da mãe, Jorgélia. Diante disso, em entrevista à revista Quem, a equipe de Anderson, que faz tratamento contra um raro câncer, localizado na região da virilha e que pode afetar o pênis e o ânus, teve que ser internado após se sentir mal durante um show, no último dia 27. “Ele teve um quadro de fortes dores, e por conta disso a junta médica optou pela internação para tratamento. Infelizmente ainda não temos informações exatas, estamos aguardando o resultado dos exames que foram feitos”, afirmou a assessora de Anderson. De acordo com a sua assessoria de imprensa, a equipe médica que acompanha o seu caso acredita que as dores que levaram o cantor até o hospital estejam relacionadas ao seu câncer.