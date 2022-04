No ‘Sensacional’, Analice Nicolau recorda participação em reality show: “Fui rejeitada”

Em entrevista para Daniela Albuquerque, jornalista revela carinho por Silvio Santos

Daniela Albuquerque receberá a jornalista Analice Nicolau no ‘Sensacional’ (RedeTV!) desta quinta-feira (14). A convidada, que também já trabalhou como modelo, chegando a estampar capas de revistas masculinas, relembra o convite para ingressar na ‘Casa dos Artistas’, em 2002. “O Silvio que decidiu. Mandaram o material das revistas para ele e ele disse: ‘Eu quero essa menina’”.

Quarta eliminada da edição, Analice revela não ter se sentido acolhida pelo público: “Fui rejeitada. Tanto que fiquei só 23 dias, mas foi uma experiência única. Quando chegamos [eu e Rafael Vanucci] a casa já estava no ar e as amizades feitas. Então duas pessoas diferentes daquele grupo, lógico que chegaram para incomodar”, afirma ela, que entrou no confinamento depois da desistência de outros participantes.

Entrevista com Analice será exibida nesta quinta-feira (14) (Foto: Reprodução/ RedeTV!)

Um ano após a participação no reality show, Analice foi contratada para o núcleo de jornalismo da emissora, onde permaneceu por mais de 15 anos. O momento de seu primeiro desligamento gerou polêmica na época.

“Quando fui demitida, a pessoa falou para o Silvio que eu estava dificultando o trabalho, faltando… Mas não foi falado para ele o que realmente estava acontecendo comigo, ninguém contou que eu estava com síndrome do pânico”, expõe ela, explicando ainda que desenvolveu a doença devido a um relacionamento tóxico.

Na ocasião, especulações apontaram que a jornalista teria pedido seu emprego de volta, após esperar o ex-patrão na porta do cabeleireiro dele. Para o ‘Sensacional’, Analice revela que retornou ao canal pela amizade com Jassa e o filho. “Eles sabiam de tudo. Nós éramos muito próximos. Eles chegaram no Silvio e falaram: ‘Não é bem desse jeito, conversa com ela’. O Silvio me chamou e eu expliquei tudo. Poucas pessoas sabem o que realmente aconteceu comigo e o Silvio é uma delas. Tenho uma gratidão por esse homem”.

A entrevista completa com Analice Nicolau será exibida no ‘Sensacional’ desta quinta-feira (14), às 22h30, na RedeTV!.