Analice Nicolau passa por cirurgia na mama

Genteee, minha querida amiga, a jornalista e ex-modelo Analice Nicolau acaba de passar por uma cirurgia com ninguém menos que o renomadíssimo cirurgião Dr. Ézio Carneiro Jr.

Como forma de autocuidado, Analice decidiu trocar as suas próteses mamárias e revelou o motivo: “A decisão de trocar as próteses veio após um processo de autocuidado. Durante todos esses anos na área de comunicação, eu quase não tinha tempo para olhar para mim. Hoje eu tenho um cuidado no dia a dia, desde a hora que acordo até a hora que vou dormir. Quando fui tocar realmente meu peito para fazer o exame, percebi que algo estava diferente. Foi aí que procurei o Dr. Ezio para entender o que era aquilo”.

Continuando, a jornalista revela a sua satisfação de ter realizado o procedimento com um médico tão renomado e humano, que lhe acompanhou em todo o processo pré-operatório: “O que mais me impressionou no trabalho dele durante o processo pré-cirúrgico ao pós é a integração. Ele não vai apenas atender, fazer o primeiro atendimento. Ele realmente acolhe o paciente. Esse acolhimento foi o que mais me impressionou. Um acolhimento de sentar ali, conversar, explicar os prós, os contras, explicar para cada tipo de pele, para cada tipo de pessoa o que é melhor. Essa parte de passar confiança realmente é o que mais me impressiona nele”.

Por fim, a musa relata suas expectativas e desafios em relação a cirurgia que, felizmente, correu tudo bem: “Como eu estava com uma prótese adoecida e também tinha um cisto na outra, decidi realizar essa cirurgia. Não está fácil para ninguém, trabalho muito, tenho minha agência de comunicação, preciso estar ali com meus clientes. Mas também precisava olhar para mim. Às vezes, essas coisas acontecem para ver se estamos preparados para lidar com o emocional e o profissional ao mesmo tempo. Uma das maiores expectativas era conseguir conciliar isso”.