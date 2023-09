Analice Nicolau é entrevistada no The Garden Project hoje

O podcast é veiculado ao vivo pela rádio Nova Difusora, de Osasco, que possui a maior audiência da Grande São Paulo

Olha ela! Analice Nicolau vai arrasar na entrevista ao podcast The Garden Project nesta sexta (08), às 15h. A musa vai poder contar detalhes sobre sua trajetória de sucesso no Jornalismo e compartilhando as suas conquistas na área com a audiência. vale ressaltar que o podcast tem a maior audiência na Grande São Paulo.

“A Analice é um exemplo vivo de empoderamento feminino. Sua trajetória é uma inspiração para mulheres que desejam transpor barreiras e marcar presença em áreas tradicionalmente dominadas por homens. Com destemor e determinação, ela se estabeleceu como uma das maiores jornalistas do Brasil”, comentou o apresentador do programa, Fabrizio Mariuzzo.

O The Garden Project é voltado para diversidade, inclusão e educação financeira: alicerces para a construção da sociedade do futuro, inserindo em cada cidadão o papel em apoiar a transição para uma sociedade mais sustentável, mais justa e com maior diversidade e inclusão.

O programa é transmitido ao vivo pela Nova Difusora de Osasco. E pode ser assistido pelo canal no Youtube: https://www.youtube.com/@RadioNovaDifusora