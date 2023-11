Anahí afirma que irá atender pedido dos fãs nos próximos shows do RBD

RBD está mexendo com a cabeça das minhas fofoqueiras e depois de tanto pedido parece que Anahí vai acatar o pedido dos fãs de colocar a música ‘Santa No Soy’ em seu repertório musical. Os shows do Rebelde começaram no último dia 9, no Rio de Janeiro, e o setlist de músicas tem mais de 20 para os fãs relembrarem a carreira deles.

“Prometemos a vocês que vamos ensaiar Santa No Soy”, disse ela, que deve cantar o hit com seus colegas nos próximos shows da turnê em São Paulo.

Já sabemos que os fãs brasileiros tem sim o seu valor, né? Deu para sentir a energia daí?