Ana Paula Renault e Leo Picon não passam pano para Arthur Aguiar

Jogo da discórdia entre Laís e Arthur revelou o personagem que o brother não está conseguindo sustentar

Bom moço nada, Arthur Aguiar tentou sustentar sua fama de bom moço e limpar a sua imagem, mas em diversos momentos ele coloca as pessoas como loucas, fazendo elas duvidarem de si mesmas. A vítima do ator foi a Dra. Laís Caldas no jogo da discórdia.

Além de cortar Laís em diversos momentos, fazendo ela perder completamente a linha de raciocínio do que estava falando, o rapaz a fazia questionar diversas vezes suas ações. Gaslighting foi parar nos trending topics do Twitter e os famosos não deixaram de comentar a atitude do rapaz.

Leo Picon, foi para o lado do humor ácido, mas não deixou de perceber o que acontecia no ao vivo. “A advogada da Maira Cardi essas horas tá como?”, escreveu o empresário.

Caraio… colocaram gaslighting nos trending topics… a advogada a Mayra Cardi essas horas tá como?



😂😂😂😂



Desculpa, não poderia perder essa piada. Foi muito marcante pra mim aquela live… a piada sendo tuitada é mais forte que eu 😂😂😂🙃💃🏼 — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) March 22, 2022

Ana Paula Renault mandou verdades na cara daquele jeito que a gente já conhece: "gatilho horroroso".

Perturbadoras as falas do Arthur.

Gaslighting total.

Manterrupting.

Que gatilho horroroso #BBB22 — Ana Paula Renault (@anapaularenault) March 22, 2022

Errados não estão, porque passar pano para macho escroto não passará sem ser percebidos por mim. A lacrolândia que habita em mim saúda a lacrolândia que existe em vocês.

Tudo isso me fez lembrar o quanto Kéfera foi criticada quando fez uma participação no programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’, todos os termos do que Arthur Aguiar é e fez com Laís, foram citados pela atriz.

Homens escrotos não passarão sem ser notados, o Brasil pode até comprar o papel de Arthur, mas eu sempre estarei aqui para lembrá-los de tudo.