Ana Paula Minerato diz como driblou a menstruação minutos antes de entrar na Sapucaí: “Aconteceu por causa do nervosismo”

Em conversa com Léo Dias a musa revelou que não conseguiu prever e que faz o uso de diu

Depois de ser fotografada em um momento pra lá de íntimo, Ana Paula Minerato revelou como fez para driblar a menstruação tempos antes de entrar na Sapucaí. A loira revelou que foi acudida por um absorvente e disparou que essa situação é comum, pois acontece com todos.

“Foi uma das situações mais inusitadas, não consegui prever. Faço o uso de diu quem usa sabe, quando vem, vem igual bomba”, iniciou ela.

Ana ainda disse que foi acudida pelo seu namorado. “Tirei o roupão e estava fazendo os cliques, meu namorado tentou me cobrir, mas já estava bem intenso. Respirei fundo e fiquei bem preocupado de acontecer durante o desfile, veio uma anja e me trouxe um absorvente íntimo. Aconteceu isso por causa do nervosismo, não vou me envergonhar, é natural”, revelou.

“Como aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer outra”, finalizou.