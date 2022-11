Ana Paula Arósio muda o visual e surpreende web

Atriz tem aparecido pouco nos tablóides desde que decidiu abandonar a carreira na TV

Já estava com saudade da senhora Ana Paula Arósio! A atriz está reclusa há um bom tempo e suas aparições jap são dadas como raras por onde ela passa, afinal desde que ela desistiu da carreira na TV ficou ainda mais difícil encontrá-la. A boa nova é que ela surgiu com um estilo bem diferente em uma série de fotos de Jairo Goldflus, reunindo mulheres sem maquiagem, sem filtros e em breto e branco.

Na foto, Ana aparece com o cabelo beeem curtinho, diferente do visual que estávamos acostumados. A imagem faz parte do livro de Goldflus que se chama ‘Singular’ com 130 imagens de mulheres.

“Esse livro nasce em um momento tão singular quanto cada uma dessas fotos. De um lado, o feminismo populariza-se e assistimos a uma desconstrução de padrões de gênero e de beleza. De outro, crescem as redes sociais e a tela passa a ser um espelho narcísico onde admiramos, sobretudo, a nossa própria imagem, transformada pelos filtros e nunca satisfatória o bastante. ​É nesse abismo entre imagem real e construída que ecoa a pergunta: o que é a beleza?”, escreveu a autora Giovana Madalosso sobre a obra.

Além da musa, Carol Castro, Fernanda Lima, Gabriela Duarte e Luciana Vendramini participaram do ensaio do fotógrafo de renome.