Ana Maria Braga revela conselho de Hebe Camargo sobre noivado

Apresentadora é lembrada até hoje por não ter papas na língua na hora de comentar a vida alheia

Ai que saudade que eu senti no meu coração, quando vi que Ana Maria Braga participou do documentário ‘Hebe – Um Brinde à Vida’. O depoimento da apresentadora lembra o que nós mais gostávamos em Hebe, a verdade transparente dos fatos. Ana Maria contou que a amiga não aprovou o casamento com um dos pretendentes da vida de Ana.

“A gente estava em Nova York, e eu estava namorando uma pessoa. Resolvi, não sei por que cargas d’água, naquele jantar, com uma mesa comprida e tudo, contar para todo mundo que ia ficar noiva. Ela levantou, com o dedo em riste, e disse: ‘você é louca! Onde é que já se viu, para que casar com isso aí?”, lembrou.

A apresentadora ainda contou que Hebe a aconselhou a não dar mais um passo na relação. “Ela conhecia a pessoa muito mais do que eu, que estava encantada, apaixonada”, declarou. Ai que saudade!