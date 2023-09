Ana Maria Braga reprova receita ao vivo

A apresentadora do ‘Mais Você’ não teve papas na língua na hora de dar sua opinião sincera sobre a receita no programa da Globo

Ana Maria sabe que tem uma ligação de afeto com sua audiência e não ia deixar passar em branco qualquer pensamento que tivesse diante das receitas apresentadas no programa matinal. A apresentadora deu sua opinião e disse não gostar da receita apresentada no programa.

No quadro apresentado ao lado de Juliane Massaoka, a comunicadora faz um waffle de arroz e a apresentadora não deixa de provar a iguaria. “Eu não gostei, tá? Eu não gostei. Uai. Eu vou falar o quê? Eu não gostei porque o arroz ficou parecendo pau”, disse.

“É um negócio que não tem textura esse arroz. É muito duro. O sabor é neutro. Eu não gostei. Você faz, come e depois me conta”, disse ela para os telespectadores.