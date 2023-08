Ana Maria Braga pede para sair do ‘Mais Você’ e novos nomes são colocados na roda

A apresentadora já teria avisado na cúpula da Globo que ficaria apenas mais um ano à frente do programa e que sairia quando completasse 25 anos na Globo

Essa notícia deixou o meu coração mais frio, eu não posso acreditar e quase caí das pernas quando as fofoqueiras do Leblon foram buscar seu pão francês e deixaram essa escapar aos meus ouvidos. Ana Maria pediu para sair do comando do ‘Mais Você’ e o assunto já estaria rondando os bastidores da Globo, afinal, ela vai completar 25 anos na emissora e os novos nomes já estão sendo cotados.

Vale ressaltar que a musa passou por poucas e boas dentro do programa, precisando enfrentar o câncer duas vezes. Agora, tudo indica que ela queria aproveitar mais tempo com os seus netos e com as viagens que ela ama fazer.

O problema está sendo encontrar alguém com o porte de Ana Maria para comandar a atração ao vivo. Os nomes cotados de acordo com as más línguas são: Paolla Carosella, Rita Lobo e até Eliana.