Ana Maria Braga dá selinho em ex-repórter: “Lindo”

Apresentadora do ‘Mais Você’ recebeu o seu ex-repórter, Felipe Suhre, no seu programa e não deixou de se emocionar

Ana Maria, que não é boba nem nada, tirou uma casquinha de Felipe Suhre, seu ex-repórter. O comunicador esteve no programa da loira e os dois não deixaram de ficar emocionados diante do reencontro que levou o público à loucura.

“Meu Deus! Que sonho estar aqui. Última vez que a gente se viu foi há quatro anos, nunca esqueço nossa última conversa, você me abençoando para voar e estou aqui. Sonhei com esse dia. Algo muito forte estar aqui hoje”, disse o jornalista, que não a via há quatro anos.

Ana Maria ainda completou: “Estou tipo mãe orgulhosa. Não o vejo há muito tempo, vixe, Maria! Lindo. Coisas boas da vida é a gente sair de um lugar e deixar as portas abertas como você fez. Alto astral, bonitão, inteligente”, elogiou.