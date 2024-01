Ana Maria Braga dá puxão de orelha diante de sujeira em praias do Rio: “Eu acho uma falta de respeito tão grande”

Ana Maria Braga não deixou de puxar a orelha da sua audiência diante da sujeira das praias do Rio de Janeiro após a virada de ano. As imagens mostram a praia de Copacabana bem suja e cheia de lixo deixado pelas pessoas que estiveram na virada do ano. Ana ainda diz que as pessoas deveriam recolher seu próprio lixo.

“Eu acho uma falta de respeito tão grande… Não só no Réveillon, mas em qualquer circunstância que você ocupe um espaço público. (…) Na praia, quer coisa mais civilizada… Em vez de deixar esse ‘mundaréu’ de papel, cada pessoa que vai, nesse grupinhos, leva junto um saquinho descartável e você usa as coisas, bebe, come e joga dentro do saquinho e quando for embora, leva o lixo junto.”

“Eu conheço, morei no Rio por 12 anos. Tem latas de lixo espalhadas por toda a orla, latas grandes! É só tirar a bundinha da areia e vai passar na frente da lata do lixo. Cacilda! Para lá, bota o seu lixo. Você fez, leva embora. Não vai ficar defecando no meio da rua e largando tudo ali, quem faz isso é cachorro. Acho uma falta de respeito, é uma coisa feia de mostrar, mas é uma realidade. É uma pena…”, desabafou Ana Maria.