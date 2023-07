Ana Maria Braga coloca Rainer Cadete na parede ao notar furo no roteiro de Terra e Paixão

A apresentadora recebeu o ator para um café da manhã e o pressionou sobre o furo na narrativa do folhetim das 21h.

Eitaaaaa que a mulher tá atacada! Estava eu aqui bem linda e plena tomando meu brunch no Jardim Botânico enquanto assistia ao Mais Você. Hoje tivemos a presença do belíssimo Rainer Cadete que foi ao programa para comentar o grande sucesso de seu personagem, Luigi na novela das nove.

“Sabe o que eu queria entender no começo dessa novela? Você [Luigi] conheceu ela [Petra, vivida por Débora Ozorio] pelo Tinder e chega num jato”, começou a apresentadora do matinal. “Como é que um trambiqueiro desses, que não tem nem conta em banco, consegue ter trambicado um jato para chegar na fazenda do Antônio e da noiva?”, perguntou.

Mas essa inocente visita virou uma linda torta de climão quando Namaria fez uma pergunta sobre o passado do golpista Luigi e acabou expondo um furo na trama. Rainer deu inúmeros risos nervosos ao ouvir a fala da apresentadora e teve muito jogo de cintura para explicar a situação do seu personagem de Terra e Paixão.

“Mas ele chega em grande estilo, com um terno maravilhoso, no jatinho, faz aquela grande chegada ali, a Irene e a Petra esperando ali, foi triunfal essa chegada”, lembrou o artista. “Ele vive de pequenos golpes, né? Ele dá um golpe, com o que ele consegue arrecadar nesse golpe ele já investe no próximo golpe.”

“Na história parece que ele viajou até o Paraguai, que faz ali fronteira com o Mato Grosso do Sul, do Paraguai ele pegou um avião e voou até a cidade [a fictícia Nova Primavera, onde se passa Terra e Paixão]”, continuou o ator.

“Então, foi um pouco mais barato [voar do Paraguai], mas deu a entender que ele chegou da Itália, no jatinho dele, e que a família dele é muito rica, da nobreza italiana, de milionários, essa é a lorota que ele conta”, explicou.