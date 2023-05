Ana Maria Braga cai no choro ao lembrar de Rita Lee

Apresentadora do ‘Mais Você’ não deixou de pensar na musa do rock brasileiro que nos deixou nesta segunda (08)

Ana Maria Braga compartilhou nas suas redes sociais um vídeo em que aparece bastante emocionada com o fato da morte de Rita Lee. A chefe do ‘Mais Você’ escutava a música ‘Mania de Você’ da cantora que travou uma batalha contra o câncer e acabou partindo da vida na terra nesta segunda (08).

“Pensando nela”, escreveu Ana Maria no vídeo em que aparece bastante emocionada. O vídeo foi resgatado durante uma viagem que ela fazia, mas já tempos antes ela parecia com saudade da musa do rock brasileiro.

Os comentários foram diversos, principalmente dos fãs e amigos da cantora que estão passando pelo mesmo momento que ela. Força Ana, que estamos todos sofrendo um pouquinho com a perda de uma das mais ilustres figuras da música brasileira.