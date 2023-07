Ana Maria Braga adere ao “Barbiecore” no Mais Você

A apresentadora se caracterizou na boneca mais famosa do mundo, a Barbie, no programa dessa sexta-feira (21).

Mais uma vez o nosso ícone do entretenimento Ana Maria Braga entregou tudo ao aparecer vestida toda de rosa no Mais Você nessa manhã de sexta (21). Meus amores, eu simplesmente amei tudo isso, me diverti horrores assistindo enquanto tomava meu brunch aqui no Leblon. Isso tudo é parte de uma ação publicitaria para uma marca de sapatos.

O melhor de tudo foi que Ana Maria mirou na Barbie e acertou na Elle Woods, de Legalmente Loira, e fica impossível não comparar com a personagem do filme, ainda mais que ela aparece segurando seu doguinho, que também está vestido de Barbie. E ainda temos, a cereja do bolo que foi a performance do Louro Mané cantando a musica tema da Barbie na abertura do programa.

Nas redes sociais, o público foi à loucura com a fantasia da apresentadora, veja alguns comentários feitos no Twitter:

“Ana Maria é um patrimônio histórico do Brasil “, escreveu um internauta.

“Namaria de Barbie é um ícone!! Carisma de sobra!’’, disse outro.

Assim como eu, muitos notaram a semelhança do look de Namaria com a Elle Woods e obviamente, os internautas comentaram e muito sobre o fato:

“Barbie feat. Legalmente Loira”, disse um internauta no Twitter.

“Pode entrar, Legalmente Loira 3”, escreveu outro.