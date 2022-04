Que decepção! Ana Maria Braga defende Arthur Aguiar para Gustavo e, pelo jeito, torce pelo ator!

Até a apresentadora está do lado do Pãozinho, Brasil! Que isso…

Vou te contar, leitor(a)! Eu nunca pensei que Ana Maria Braga, com toda sua sensatez, defenderia Arthur Aguiar viu? Mas foi isso que aconteceu durante o café da manhã com Gustavo nesta quarta-feira, (20).

Ao falarem sobre o tal paredão falso que Arthur conta como um paredão real e os amigos não, Gustavo foi se explicar a respeito e foi interrompido por Ana. “Que a gente desconsiderava o paredão falso e ele não queria que isso acontecesse. O que eu queria dizer é que ele não teve risco naquele paredão de sair”, disse Gustavo.

Enquanto o bacharel em Direito tentava se explicar, Ana Maria o interrompia dizendo incessantemente que o ator não sabia. E Gustavo, sem paciência, fez um joinha e disse: “Eu sei, Ana! Mas o meu critério não era o último a ir ao paredão e sim, o último que teria possibilidade de sair. Eu expliquei para ele”, conseguiu encerrar o raciocínio sem ser interrompido. E para não ficar chato, ele enalteceu o poder que Arthur teve no quarto.

Aliás, no começo do programa, Gustavo recusou comer pão e riu dizendo que ia continuar no bolo. “Não quero saber de pão nem tão cedo. Comi aqui alguns pãezinhos de queijo, mas esses valem. Eu estou bem no ovo e no bolo”, disparou sem medo para a apresentadora que provavelmente torce para Arthur… que decepção!

no café com a ana maria braga, gustavo recusa um pãozinho #bbb22 pic.twitter.com/cowNHBtvH4 — @paiva #bbb22 (@paiva) April 20, 2022