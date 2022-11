Ana Lúcia Torre conta como é trabalhar com Cássia Kis, após suas atitudes golpistas e falas homofóbicas: “Não é agradável para mim”

Para manter o clima profissional no set de filmagem, a atriz conta que enxerga Cássia apenas como Cidália, sua personagem na novela ‘Travessia’.

Uma atriz que tem causado bastante polêmica nos últimos tempos, devido a sua presença e apoio às manifestações antidemocráticas e as suas falas homofóbicas, é a bolsonarista Cássia Kis. Mas, ao que tudo indica, essas atitudes da atriz não vem incomodando apenas aos fãs que possuem opiniões diferentes da dela, e sim alguns de seus colegas de trabalho.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, a atriz e colega de cena de Cássia, Ana Lúcia Torre, revela não se sentir confortável com as atitudes de sua colega de elenco. “Não é agradável para mim. Não vou dizer em nome dos outros do elenco, mas essas falas homofóbicas, as manifestações, não fazem o meu gênero.”

A atriz conta como tem feito para evitar que haja um clima ruim, entre as duas, durante as gravações da dupla para a novela ‘Travessia’: “Eu trabalho com ela, né? Então quando estamos juntas ela é a Cidália [personagem de Cássia na novela]. Foi a solução que encontrei para mim para não ficar um clima nesse ambiente”.

Para Ana Lúcia, atitudes como as de Cássia, que acabam envolvendo religião, não estão certas, pois para ela, Deus é um ser agregador.

“Sou uma pessoa de extrema fé. Acredito em Deus profundamente. Mas o meu Deus é agregador. Ele não é preconceituoso. Por exemplo: como não vou gostar de uma pessoa negra apenas porque sou branca? É meu irmão em Cristo. Existem atitudes por aí que não gosto”, afirmou Torre.