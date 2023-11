Ana Hickmann tem pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha negado

A apresentadora sofreu a sua primeira derrota contra seu ex-marido, Alexandre Correa, diante do pedido pautado na Lei Maria da Penha

O juiz da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Itu negou o pedido de Ana Hickmann para que o processo de divórcio seguisse com base na Lei Maria da Penha para acelerar o processo de separação do seu marido, Alexandre Correa, a quem ela acusa de agressão física e má gestão do seu patrimônio.

O processo do divórico tramitará normalmente, sem a aceleração da pauta da lei citada acima. O pedido de Ana foi protocolado na quarta da semana passada (22).

De acordo com o Notícias da TV, ela ainda requisitou o pedido de medida protetiva, que impede o seu ex de se aproximar a 500 metros dela. Alexandre entrou com recurso contra o distanciamento forçado e com pedido para ter direito a visitar o filho do casal, Ale de 10 anos.