Ana Hickmann retoma o passado para mudar sua história: “Meu pai abriu a cabeça da minha mãe”

A apresentadora revisitou o passado para mudar a sua história com o seu marido Alexandre Correa, quebrando ciclo de agressões

A entrevista de Ana Hickmann para o ‘Domingo Espetacular’ foi emocionante e fez a apresentadora revistar o passado e reviver a história de agressão de sua mãe. A loira disse que viu no rosto de Alexandre a mesma expressão que via no rosto de seu pau quando ele agredia sua mãe.

“Carreguei algumas vezes minha mãe para o hospital”, relatou ela, ressaltando que viveu algumas agressões físicas e psicológicas. “Ele abriu a cabeça da minha mãe. Só parou de bater nela quando me viu sangrando. Chorou dizendo: “Meu Deus, o que eu fiz”. Vi nele a mesma expressão que vi agora no Alexandre, quando estava preso do lado de fora da cozinha enquanto eu ligava para a polícia”, declarou ela.

“Por isso saí tão cedo de casa. Precisava ajudá-la a cuidar dos meus irmãos. Por isso também jurei que nenhum homem me tocaria. Mas permiti ser ferida e abusada de outras formas”, lamentou ela muito emocionada. João Hickmann faleceu em 2019 aos 59 anos em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.