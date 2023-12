Ana Hickmann recorreu ao SUS após agressão física

A apresentadora não usou o seu plano de saúde, afinal faziam cinco meses que o seu marido não o pagava

Vish! Ana Hickmann teve que usar o SUS para receber a atenção dos médicos após sofrer agressões físicas do seu marido, Alexandre Correa. A apresentadora contou que faziam cinco meses que o empresário não pagava a conta do convênio e teve que utilizar o Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o Notícias da TV, ela recebeu atendimento às 19h, com queixa de dor no cotovelo. Durante consulta com o médico André Luiz Narkevitz Pecini, a apresentadora não quis relatar a agressão e afirmou que devia ser de uma “possível queda”.

O atendimento durou cerca de uma hora e vinte minutos. A apresentadora foi encaminhada e escoltada de volta para casa em um carro da Polícia Militar. Após registrar o boletim de ocorrência, o laudo da perícia do Instituto Médico Legal confirmou as “lesões corporais de natureza leve”.