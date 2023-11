Ana Hickmann não aceitou medidas protetivas da Lei Maria da Penha

Viish! O caso da Ana Hickmann está cada vez mais tenebroso e eu acompanho todos os veículos de cá para contar detalhes para vocês. Acontece que a apresentadora não aceitou as medidas protetivas oferecidas pela Lei Maria da Penha ao fazer o Boletim de Ocorrência contra o seu marido, Alexandre Correa.

O B.O ainda conta que ela foi até o hospital após as agressões e foi escoltada pela Polícia Militar até a delegacia. Ela depôs contra o marido e tomou ciência das medidas protetivas, mas, neste momento, optou por não pedir por elas.

Hickmann teve o braço esquerdo imobilizado com uma tipoia e que, com base em um exame de raio-x, foi diagnosticada com uma contusão no cotovelo esquerdo.