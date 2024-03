Ana Hickmann fica indignada com a exposição que Alexandre fez de seu filho em vídeo

Meus amores, parece que temos um novo capítulo na batalha entre Anna Hickmann e seu ex-marido Alexandre Correa. Na tarde deste domingo (17), a apresentadora deixou claro toda a sua indignação através de sua assessoria de imprensa o vídeo que foi publicado na rede social do seu ex-marido, Alexandre Correa, em que o filho do casal, Alezinho, de 10 anos, aparece dando sua opinião sobre a acusação de agressão física feita pela apresentadora no final do ano passado ao empresário.

No vídeo, o empresário questiona o filho Alezinho, que está comendo em uma mesa, sobre a acusação de agressão que Ana fez contra ele. “Eu não vi agressão nenhuma. Fiquei presente a briga inteira, não vi nenhuma coisa de agressão. O pessoal que acreditou está errado. Comprovei que isso é mentira. Eu estava no dia da briga”, diz o menino.

A assessoria de imprensa de Ana Hickmann negou que o menino estava presente no momento da agressão: “É importante mencionar também que o Alezinho não estava no momento da agressão física. Isso foi dito pela Ana e pelo próprio Alexandre em entrevistas. Durante a discussão, ele foi retirado da cozinha por funcionárias”.

Em nota, Hickmann fez questão de afirmar que “Alexandre usa e manipula a criança”.

Leia a nota na íntegra:

Réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente, Alexandre Correa expõe novamente o filho, de 10 anos, em condição vexatória e coercitiva em rede social. Em busca de manipular o episódio da agressão e prejudicar Ana Hickmann, agredida moral, física e financeiramente por ele; Alexandre submete a criança a constante humilhação pública.

A apresentadora segue protegendo e poupando o filho de ter acesso aos conteúdos constrangedores aos quais é submetido e lamenta a forma com que Alexandre Correa usa e manipula a criança em benefício próprio.