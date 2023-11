Ana Hickmann detalha dia da agressão: “Fiquei com medo dele”

Em entrevista ao ‘Domingo Espetacular’, a apresentadora contou o que passou dentro da sua própria casa ao sofrer agressão do marido, Alexandre Correa

Ana Hickmann levou minha fofoqueiras às lágrimas junto dela ao relatar os momentos de tensão que passou dentro da própria casa com a agressão do marido contra ela. A apresentadora contou que a briga foi motivada por uma conversa que ela teve com o filho, Ale, de 10 anos.

“Difícil reviver algumas coisas, mas agora dá para falar sem chorar, já chorei muito, já gastei todo o meu estoque de lágrimas. Eu não achei que iria ter uma montanha russa de emoções. Minha vida tem sido de provações há bastante tempo. Naquele dia 11, sábado, eu estava tendo uma conversa com meu filho na cozinha sobre algumas mudanças que aconteceriam na nossa vida com relação a nossa casa, coisas que ele está acostumado. A gente sempre teve uma conversa aberta. Por causa dessa conversa e outras coisas que aconteceram antes, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com a briga verbal e terminou com o jeito como o Brasil descobriu”, disse ela.

“Nós começamos a discutir. Ele começou a reclamar que eu não tinha o direito de falar assim com nosso filho. Que eu era louca e tinha que parar de traumatizar o menino. Eu falava: ‘A gente precisa prepara o Alezinho porque as coisas vão mudar, mais cedo ou mais tarde mudanças acontecerão e eu não quero que ele sofra’. Por esse motivo de admitir os problemas, que ele não gostou. A briga começou a ficar mais acalorada. Nessa, o Alezinho pediu para parar, parem de gritar. Não foi a primeira briga verbal que tivemos. Então, o Alezinho corre pra piscina. O Alexandre vai atrás dele dizendo: ‘sua mãe está mentindo, ela é louca’. ‘Para de mentir para o nosso filho, para de mentir para mim’ [disse Ana]. O negócio começou a esquentar. Eu pedi para a pessoa que trabalha lá em casa levar o Alezinho para a parte de trás da casa”, explicou.

Então, o filho do casal foi levado para uma casa de funcionários e ficou lá. Enquanto isso, Ana foi para a cozinha e a briga piorou. “Tem o anexo, e o Alezinho foi levado para lá. A briga continuou, me chamando de louca, que eu estava descompensada. ‘Você vai me bater?’ Quando eu falei isso, a feição dele mudou completamente, ele veio sim para me dar uma cabeçada. ‘Se você viver para cima de mim, eu vou chamar a policia’. Falei, uma, duas, três vezes. Ele veio me abraçar. Quando ele estava perdendo na conversa, ele vinha e me agarrava com força. Ele começou a perder o controle mais ainda. Eu comecei a gritar muito: ‘Socorro, chama a polícia, 190!’. Nessa eu consegui me desvencilhar dele. Fiquei com medo dele, eu tentava fechar a porta e ele tentando manter aberta. Ele fecha a porta na parte do meu cotovelo, acho que estava com a adrenalina e eu não senti dor. Os meus cachorros estavam atrás de mim e latindo muito. Eu gritei pega e o Joaquim [cachorro] pegou. O meu cachorro voou para cima dele e eu fechei a porta, as janelas. Quando eu sentei na mesa, o meu abraço já estava muito inchado”, afirmou ela.

“Eu liguei 190, foram 3 toques e a policial atendeu. Ainda bem que existe o 190, porque se eu não tivesse ligado, ele teria entrado na cozinha e eu não sei o que teria acontecido”, afirmou.