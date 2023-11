Ana Hickmann corre contra o tempo pra não ter seu nome no Serasa / SPC

No último sábado (11), a apresentadora teve sua vida nos tablóides e suas dívidas foram parar nas notícias assim como sua vida matrimonial

Ana Hickmann está lutando para não ter o seu nome sujo e seguir com uma vida plena em prol de seu filho. A apresentadora denunciou a agressão que sofreu do seu marido, Alexandre Correa, no sábado (11), e as notícias circulam sobre as dívidas do casal. De acordo com Daniel Castro, do Notícias da TV, as empresas são alvo de 15 ações de cobrança judicial, totalizando R$9,5 milhões e uma grave crise de liquidez.

A apresentadora ainda corre o risco de perder dois apartamentos e cinco carros caso as dívidas não sejam colocadas limpo diante da justiça. A ação já tramita no Judiciário do Estado de São Paulo e vai para além das empresas, pois fiadores de empréstimos milionários também abriram queixas sobre o casal e suas dívidas.

Em um dos dois processos movidos contra a apresentadora, em que reivindica R$ 1.583.758,40 por empréstimos, o Banco Safra afirma que no final de outubro havia apurado a existência de 46 processos cobrando R$ 14.599.911,90 da apresentadora e seu marido.