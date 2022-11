Ana Hickmann conta que resolveu pôr uma pedra no desentendimento com Galisteu: “Cheguei meia hora antes para recebê-la”

Apresentadora disse que o encontro das duas foi muito positivo e que o tempo e a maturidade faz bem para todos

Olha ela! Ana Hickmann deu a cara a tapa e respondeu as perguntas mais polêmicas dos seus fãs para o seu canal no Youtube. A loira chegou a falar de sua relação com Galisteu, dizendo que o tempo foi essencial para que as duas revelassem a treta do passado.

“Você se acertou com ela?”, perguntou o fã da musa da Record. Hickmann disse que algumas notícias saíram no passado e colocou pratos limpos diante de todos.

“Foram ditas algumas coisas ano passado que não foram verdadeiras. Foi dito que eu pedi para eu não me encontrar com ela ou que ela tinha feito esse pedido. Isso não procede”, disse.

E não parou por aí: “Tivemos um momento de descontração sem proximidade, porque eu não sei ser de mentira, o tempo passou, mas eu não posso simular uma situação que não é verdadeira. Para as duas foi muito positivo. O tempo e a maturidade fazem bem para todos nós, essa é a maior verdade de todas”, declarou.

A musa ainda contou que recebeu Galisteu em seu programa com flores. “Quando eu soube que ela estava no palco [coletiva da Fazenda] eu fiz questão, para acabar e colocar uma pedra em cima disso. Isso não é legal, não faz bem para ninguém. Naquele dia cheguei meia hora antes para recebê-la pessoalmente”

Para quem não se lembra, Galisteu falou que ela iria se tornar uma pessoa melhor quando fosse mãe, isso tempos atrás. Hoje, as duas colocaram uma pedra em cima do fato.