Ana Furtado sobre reação de Boninho: “Chorão e emocionado atrás das câmeras”

A apresentador gravou um vídeo para as redes sociais contando detalhes sobre o final do seu tratamento de câncer

Boninho fez questão de aparecer ao lado de Ana Furtado para contarem a notícia que ela finalizou o seu tratamento contra o câncer. A esposa de Boninho não deixou de dizer que ele segurou a emoção frente às câmeras, mas que chorou no off. Vale ressaltar que ele foi criticado antes do pronunciamento pelo seu jeito “frio” com a esposa.

“Amor da minha vida!!! Chorão e emocionado atrás das câmeras. Derretido. Na frente delas se segura…Choramos juntos ontem após o último comprimido. Só nos dois. SOMOS UM! Amo o seu coração amoroso e gigante. Te amo demais. Obrigada por nunca ter soltado a minha mão. Que sorte a minha ter você ao meu lado. Hoje e sempre juntos e felizes. Amém”, disse ela.

Na legenda do seu vídeo, Boninho disse: “Foram 5 anos de caminhada juntos com muito otimismo e amor. Que nos fez mais fortes, mais unidos, com ainda mais amor. Do diagnóstico à cura total foram caminhos longos e nunca deixei de estar perto do meu amor, em cada passo, sempre juntos e de mãos dadas. Hoje é um novo passo, de livramento, saber que vou estar com essa maravilhosa mulher pro resto da minha vida. Te amo pra sempre minha Ana Furtado”.