Ana Clara explica motivo de sempre estar longe de notícias de namoro: “Fugi minha vida inteira”

Apresentadora foi uma das convidadas do ‘Conversa com Bial’ e não deixou de falar do seu novo namorado em rede nacional, ela ainda contou que sempre fugiu de relacionamentos

Como boas fofoqueiras, nós sabemos que Ana Clara sempre deu um baile em todos que queriam vê-la namorando. Em entrevista com Bial, a Global contou que sempre correu de relacionamentos e nega ter dificuldade quando o assunto é uma vida a dois.

“Fugi a minha vida da inteira de relacionamento. Não é que eu tinha dificuldade, só que eu achava que eu precisava ter muito foco nos meus objetivos. Nunca deixei de me divertir na vida, curtia muito todas as coisas. Mas, mantinha uma distância segura para não deixar ninguém invadir o meu espaço de tempo com as outras obrigações que eu tinha”, disse ela.

Para quem não sabe, a musa usou as redes sociais para assumir o seu namoro com Bruno Tumoli. “E eu acho que não tinha maturidade também para ter relacionamentos com as pessoas. Nunca deixei de sair para onde eu queria, nunca deixei de fazer as coisas que eu queria. Só que a gente muda muito, agora estou em outra fase da minha vida”, contou.