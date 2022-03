Nos devolve ela, Boninho! ”Entra e faz melhor!”, defende Ana Clara sobre o jogo de Laís!

Continuo na minha campanha forte pela volta de Ana Clara ao comando da Rede BBB

Já que é ano de eleição, sigo com minha campanha pela volta de Ana Clara ao comando da ‘Rede BBB’. Isso porque estou insatisfeita, assim como o Brasil, com Rafa Kallimann e a apresentadora do ‘A Eliminação’ mostrou que nasceu para apresentar ao defender Laís nesta quarta-feira, (23).

Laís disse que no programa, relembrou várias vezes de seu pai — já falecido — e que entende que tudo tem um propósito e não faria nada diferente mesmo saindo com 91,25%. Ao acalmar a doutora sobre a porcentagem de sua eliminação, a filha de Papito Airton (saudades, inclusive) disse que ela era muito querida aqui fora e disparou contra os haters. “E porcentagem, Laís, ó: abstrai isso. Cada paredão é um paredão, os votos tem seus motivos. Você tá querida aqui fora, as pessoas gostam de você e quem não gosta, entra no BBB e faz melhor”. Gosto da Laís? Não! Mas empatia deve se ter né?

Aliás, depois teve um climão, porque Rodrigo entrou ao vivo para falar a respeito do casal Gustavo e Laís e Ana Clara, provavelmente, está ficando com o rapaz né? Então, foi uma questão bem estranha ali… Mas ficou tudo bem no final e nada de constrangimento, pois Rodrigo deixou claro que está torcendo pelo casal. E Cladrigo? Será que está rolando?